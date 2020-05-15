فلوكس يكشف سبب تعديه على فرد أمن كومبوند (فيديو)

نشر الفنان أحمد فلوكس تسجيلا صوتيا اليوم، يشرح فيه كواليس واقعة الاعتداء على فرد أمن بكومبوند في الشيخ زايد.وتعرض «فلوكس» لهجوم شديد على السوشيال ميديا بسبب تعديه على فرد أمن في كومبوند بالشيخ زايد، ووصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ«البلطجي».وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن أن فرد أمن بشركة حراسة كومبوند، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، واتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، لكنه منعه لأنه لا يملك تصريح دخول وهي التعليمات المتبعة داخل الكومبوند، لكنه فوجئ بفلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب.وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب، فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق.