قصور الثقافة تعلن إتاحة أعداد مجلة «قطر الندى» أونلاين

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، إتاحة أعداد مجلة «قطر الندى» أونلاين، للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة ومن بوابة الثقافة؛ تيسيرًا للمواطنين ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية.يأتي ذلك ضمن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر، والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.