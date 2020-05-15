«مؤتمر الحسنة».. كيف أحرج أهالي سيناء إسرائيل أمام العالم؟

بدأت أحداث حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار» بمشهد يوضح مدى تعاون بدو سيناء مع الجيش المصري، حيث ذهب أحد كبار مشايخ البدو في سيناء ويدعى سالم الهرش إلى أحمد منسي، وتحدثوا سويًا خاصًة عن مؤتمر الحسنة، وكيف صفع أهالي سيناء إسرائيل بعدما كانت تريد أن تفصل سيناء عن جمهورية مصر العربية.«مؤتمر الحسنة» أقامته السلطات الإسرائيلية بشمال سيناء في 31 أكتوبر عام 1968 عقب احتلالها لشبه جزيرة سيناء، محاولين تحريض أهالي سيناء على الاستقلال بها وإعلانها دولة مستقلة للقضاء على تبعيتها لمصر وإثبات عدم أحقيتها في استرداد سيناء مرة أخرى.وحشدت إسرائيل في سبيل ذلك كل طاقاتها لتحقيق حلمها في نزع سيناء من مصريتها وعروبتها، وسعيا وراء الهدف التقى موشية ديان وزير الدفاع في دولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل، عددا من مشايخ سيناء وأغدق عليهم بالهدايا والأموال لإقناعهم بفكرة تحويلها إلى دولة مستقلة.واجتمع ديان بالشيخ سالم الهرش وبعدد من كبار المشايخ معلنين موافقتهم على المقترح مبدئيا، إلا أنهم طالبوا بمهلة للحصول على إجماع شيوخ القبائل في سيناء.وفي 31 أكتوبر عام 1968 أعدت إسرائيل عدتها لإعلان سيناء دولة منفصلة وحشد ديان وزير الدفاع عدته، ويضيف محمود سعيد لطفى ابن المحامي الشهير سعيد لطفي أحد مهندسي العملية إن الطائرات كانت تنقل الطعام ومصوري وكالات الأنباء وعشرات القنوات العالمية وكبار القيادات في إسرائيل يتوافدون جوا على مكان التجمع بمنطقة الحسنة من أجل اللحظة الحاسمة وفي الوقت نفسه كانت المخابرات المصرية تتحرك للقضاء على المحاولة الإسرائيلية.وتم تفويض الشيخ سالم الهرش من قبيلة البياضية للحديث عنهم أمام الإسرائيليين، فقال: «أترضون بما أقول؟ فقالوا: نعم، وبينما موشيه ينتظر لحظة التدويل، قال الهرش إن سيناء مصرية وقطعة من مصر ولا نرضى بديلا عن مصر».وعقب المؤتمر اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات قمعية عنيفة ضد السكان، واعتقل 120 من المشايخ والمواطنين، أما الشيخ سالم الهرش استطاع الهروب من سيناء عبر الأردن، ومنها إلى مصر وقام الرئيس جمال عبد الناصر بتكريمه الشيخ وأهداه نوط الامتياز من الطبقة الأولى.«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرين.