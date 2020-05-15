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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 22.. غالية تكذب على مراد بسبب عبد الله

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:32 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
منار إبراهيم
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل ونحب تاني ليه بطولة للفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، والتي تصاعدت خلالها الأحداث وشهدت العديد من المفاجآت.

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل ونحب تاني ليه

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة، وهي سماع "تايا" ابنة "غالية" ياسمين عبد لعزيز وهي تطلب من صديقتها "نيفين" علا رشدي، من خلال التواصل معها هاتفيًا، أن تساعدها في اختيار هدية من الآتيليه الخاص بها تليق بـ"مراد" وترسلها له برفقة باقة ورد كبيرة بمناسبة عيد ميلاده، مما جعل الطفلة تذهب إلى غرفة والدها "عبدالله" لتخبره بأن والدتها على علاقة بـ"مراد"، ولكن سيطرت "غالية" على الوضع ومنعتها قبل أن تقول.

وعانت "غالية" خلال أحداث الحلقة من أزمة خروج طليقها "عبدالله" شريف منير من المستشفى إلى منزلها، وذلك إصرارًا من الأطباء حفاظًا على صحته وعدم تعرضه لخطر، حيث فقد الذاكرة بشكل جزئي، ولم يتذكر أنهما تطلقا، وظلت "غالية" لا ترد على اتصالات "مراد" كريم فهمي الهاتفية خوفًا من رد فعله، بسبب عكوف "عبدالله" معها في منزل واحد.

الحلقة 22 من مسلسل ونحب تاني ليه


من جهة أخرى، حاولت "يسرا" تارا عماد أن تلفت نظر "مراد" مرارًا وتكرارًا، ولكنه صدها مما أثار غضبها، وظلت تهين "غاليه" واتهمتها أنها سبب كره "مراد" لها، وذلك بعد حبه الشديد لها، في الوقت ذاته تجاهلها "مراد" وظل يتصل بـ"غالية" التي اختفت دون أن تخبره ما الأمر الذي يحدث معها.

وعندما ذهبت "غالية" إلى المنزل وقررت الاتصال بـ"مراد" فوجئ بنشر صور له برفقة "يسرا" و"داليدا" تحتفلان بعيد ميلاده، مما أثار غيرتها، اتصلت به بغضب شديد وتشابكت معه دون أن تسمع منه تبرير، مما جعله يذهب لها في المنزل ليوضح لها الأمر، وارتبكت "غالية" من وجوده حيث لا تريد معرفته بأن "عبدالله" يتواجد داخل المنزل، وطلب منها الخروج ولكنها رفضت، مما زاد من غضبه وتركها وغادر.

وانتهت أحداث الحلقة بمراقبة والدة "مراد" لوالده، بعد تأكدها من خيانته لها، وفاجئته بوجودها أمام منزل السكرتيرة الخاصة به، والتي تزوجها في السر، ومن المقرر أن تكشف حلقة غد الثالثة والعشرون تصرف والدة مراد تجاه هذا الموقف.

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