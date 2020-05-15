وصول 152 مصريًا عالقًا بالكويت إلى مرسى علم (صور)

وصلت مساء اليوم الجمعة، إلى مطار مرسى علم الدولي طائرة المصريين العالقين بدولة الكويت، وعلى متنها 152 مصريًا، ودخلوا فندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسي علم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفتح جسور جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه فور وصول المصريين العائدين من الكويت وعددهم 152 مواطنًا إلى مطار مرسى علم؛ تم إجراء الفحص الطبي لهم وسحب العينات لهم وإجراء فحص شامل لهم، وضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب توفير أتوبيسات مجهزة لنقلهم إلى فندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم.وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"الدستور"، أنه جرى تعقيم مهمات ومتعلقات المصريين العائدين فور وصولهم، وتعقيم الطائرة والكشف على طاقمها بالكامل، لافتًا إلى أنه تم تجهيز فرق طبية لرعايتهم طوال مدة الحجر المقررة لهم وهي 14 يومًا كما حددتها وزارة الصحة.