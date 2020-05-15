محافظ الشرقية: توفير كمامات بسعر التكلفة في المواقف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيتم توفير كمامات بسعر التكلفة في المواقف قبل تنفيذ قرار تطبيق الغرامات على من لا يرتديها.ولفت «غراب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى، إلى أن الغرامات على المخالفين تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه.وأوضح أنه تم إعطاء مهلة 48 ساعة قبل بدء تطبيق الغرامات، ومنح فرصة لتعقيم لكل المواقف، مردفا: «جاهزين للتطبيق من الغد».وأعلن المحافظ في وقت سابق، أن المحافظة شكلت لجانا للمتابعة الدورية على المواقف في نطاق كل مركز وكل مدينة وحى، للتأكد من تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والإدارة العامة للمواقف.