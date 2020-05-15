إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان

تردد اسم إيران خلال الحلقات الماضية لمسلسل الاختيار، الذي نجح بشكل واسع إلى إظهار أعداء مصر بكل أطيافهم وأشكالهم ومرجعياتهم، حيث تتماهي العلاقة بين إيران وجماعات الإخوان المسلمين، على أساس واحد وهو ضرورة إقامة دولةٍ إسلامية تحكم بما أنزل الله سبحانه، واستمد الخميني على كتب حسن البنا وسيد قطب، وقبلهما أبو الأعلى المودودي، بتنظيرات لشكل المجتمع والدولة في ظل الحاكمية، المبتغى والجائزة التي تبحث عنه كل الجامعات الإسلامية المتطرفة.

ومنذ أعوام طويلة قبل صعود الخميني إلى سدة الحكم، مدعومًا بآمال الشعب الإيراني بالحرية -الآمال التي خيبها فيما بعد- كان حسن البنا في منتصف أربعينيات القرن الماضي، يبحث عن دوافع إسلامية من أجل تشكيل مجتمعٍ إسلامي، دون توجهاتٍ طائفية محددة، سنيةً كانت أم شيعية، واستضاف البنا "السيد محمد القمي"، أحد أعلام الشيوخ الشيعة، في المقر العام لجماعة الإخوان بالقاهرة، ثم استقبل آية الله الكاشاني عام 1948، وذلك قبل مقتله في 1949، وهو ما مهد لعلاقات بين الجماعة وإيران قبل الثورة الإسلامية، اقتصرت على إحداث الأثر المتبادل، خصوصًا ترجمة كتاب سيد قطب "المستقبل لهذا الدين" إلى اللغة الفارسية، وإعجاب الملالي الإيرانيين به وبمبدأ الحاكمية. ولعل زيارة مؤسس حركة "فدائيان إسلام" الإيرانية المتطرفة "نواب صفوي"، إلى سيد قطب في القاهرة عام 1945، تدلل على مدى التقارب المبكر بين مشروعي الإخوان وقياديي الثورة الإسلامية.

ظهرت العلاقة واضحة بعد أن تسلم خميني السلطة، وشكل الإخوان وفد في 11 شباطفيراير 1979 من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وزيارة الخميني لتهنئته بانتصار الثورة الإسلامية، وقال عمر التلمساني، المرشد العام لجماعة الإخوان آنذاك، أنه "لا يوجد أحد من الجماعة يهاجم إيران بأي حالٍ من الأحوال"، حتى في حربها مع العراق فيما بعد التي استمرت 8 سنوات.

واعتمدت مدارس ما يسمى بالصحوة الإسلامية، في عقيدتها وعلمها ومفاهيمها في ثلاث مدارس: مدرسة حسن البنا، ومدرسة سيد قطب، ومدرسة الخميني، وهذه المدراس الثلاث كانت النواة التي انطلقت منها القاعدة وداعش وباقي الجماعات الإرهابية المسلحة.

عقب اندلاع ثورة 25 يناير هنأ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الإخوان بنجاح الثورة، وألقى خطبة باللغة العربية، مشجعا فيها على إكمال مسيرة الثورة، وظهر التدخل الإيراني والنسيق واضح مع حماس وجماعة الإخوان بعد اقتحام السجون، وتهريب عدد من سجناء حزب الله بينما زاد التحرك الإيراني، ونقلت إيران عبر السودان، كميات من الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة ليوجه هذا السلاح إلى صدور أبناء الجيش المصري.

وخلال تلك الفترة من الفوضى وتم دعوة العديد من الصحفين لزيارة إيران، في محاولة للتطبيع الشعبي، وجاء عهد مرسي لتخرج العلاقات بين إيران والإخوان للعلن وبشكل واضح، وتوالت الزيارات بين الجانبين، وكان أبرزها زيارة مرسي في أواخر أغسطس 2012 إلى طهران تلك الزيارة التي شكلت منعطفا خطيرا في العلاقة مع إيران، إذا ما علمت أن تلك الزيارة جرى فيها لقاء بين خيرت الشاطر الذي دخل بصفة فردية والتحلق بمرسي وجرى اللقاء بين الشاطر وقاسم سليماني، وبحضور وزير الشباب أسامة ياسين الذي اسس الفرقة (95 إخوان)، بدعم من الشاطر وعلى غرار الحرس الثوري الإيراني، وقد أكد ذلك عنصر المخابرات الإيراني أمير عبد اللهيان، أن سليماني وضع الهيكل التنظيمي للحرس الثوري الإخواني، ورتب مع الشاطر آلية التدريب والتسليح والإدارة بذات الطريقة التي يسير عليها الحرس الثوري الإيراني.

جاءت زيارة الرئيس أحمدي نجاد لمصر، ودخوله للأزهر وإشارته بعلامة النصر من هناك لتشكل صدمة كبيرة داخل المجتمع المصري، الذي لم ينس إصرار إيران على بقاء اسم السلانبولي قاتل الشهيد الرئيس السادات، على أهم شوارع طهران بالمودي إلى بازار طهران.

وعقب ثورة 30 يونيو من العام 2013 تكشفت علاقات أخرى خفية بين إيران وجماعة الإخوان، وأزيح الستار عن محاولات جرت تحت الطاولة لتمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية بمساعدة إيرانية، كان أبرزها اللقاء الشهير في عام 2014 بعد أحداث مسجد (رابعة) بين وفدى من الإخوان والحرس الثروي الإيراني في فندق "هارم أوتيل" بضاحية حيدر باشا في الجانب الأسيوي من العاصمة التركية إسطنبول.

وكان الوفد الإيراني مكون من إسماعيل قاني (أبو حسين) والعقيد سجاد تبريزي (هو أحد العناصر في المخابرات الإيرانية وهو من كان مسؤول عن زيارة مرسي العياط إلى طهران في أغسطس 2012، وهو الذراع الأهم لعلي أكبر صالحي، وحسين كرمنجي (سكرتير أول في القنصلية الإيرانية بإسطنبول) ومن الجانب التركي حضر علي يائووز أحد أذرع أردغان في أسطنبول.

أما وفد الإخوان فضم كلا من إبراهيم منير ومحمد الإيباري ويوسف ندا الذي تفى لاحقا وحضره القيادي الإخواني العراقي أحمد الراوي، ودام اللقاء نحو 4 ساعات وقدمت ورقة عمل من ثلاث نقاط شن حرب إعلامية على السعودية وشيطنة مصر لأنها لم تشارك بحرب اليمن.

بالإضافة إلى تخفف الضغط على رئيس مجلس الشورى إياد السامرائي وسليم الجبوري (ذكر اسمه في الوثائق المسربة)، ورشيد العزاوي المرشد الحالي لجماعة الإخوان في العراق، وفتح أبواب إيران لمساندة الإعلام الإخواني في مقابل دعم إخواني لهم في الخليج (الكويت والبحرين) ومساندة الإعلام الإخواني المتمثل بقنوات التضليل في تركيا بقيادة أيمن نور وعدد من مقدمي البرامج، ودعم عناصر الإخوان في اليمن (ومنهم توكل كرمان) والعراق (رشيد العزاوي مرشد الإخوان في العراق)، كما قدمت إيران تمويلا لبعض المواقع والقنوات الإخوانية بمبلغ سنوي يصل عن طريق السفارة في أنقرة بشكل مباشر بعيد عن البنوك، وتم الاتفاق على مليون دولار سنويا تدفع من موازنة الحزب الاإسلامي العراقي المدعوم من إيران.

ما تقدم جزء بسيط من علاقة إيران بالتنظيم الدولي للإخوان، ومحاولة بسيطة لكشف تلاقي مصالح إيران الداعمة للجماعة الإرهابية وتهديد إيران المستمر لأمن الوطن العربي.