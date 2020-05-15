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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: فحص المغادرين ومنحهم شهادات خلو من كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:57 م
الكويت
الكويت
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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميما بفحص جميع الوافدين المغادرين للبلاد، ومنحهم شهادة معتمدة بالخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي بالتكليف مدير الإدارة الهندسية رئيس فريق تشغيل مبنى الركاب (T4) المهندس صالح الفداغي - في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة - إن الوافدين المغادرين للكويت، سيتم فحصهم داخل المطار من قبل وزارة الصحة، ومنحهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس (كورونا) حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة، إذا كانت النتيجة إيجابية.

وأضاف الفداغي، أن مراحل عملية السفر، في حال عدم طلب شهادة خلو من فيروس (كورونا) للراكب قبل موعد الرحلة، ستكون الإجراءات من خلال مراحل قبول الركاب الاعتيادية لجميع رحلات خطوط الطيران العالمية، من خلال مبنى الركاب (T1)، ويتم قبول ركاب رحلات الطيران الخاص من خلال مبنى سعد العبدالله (T3)، ومبنى (T4) لجميع ركاب رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية، ومبنى (T5) لجميع ركاب شركة طيران الجزيرة.

وأوضح المسئول الكويتي، أن وزارة الخارجية، ستتولى أخذ الموافقات الدبلوماسية اللازمة، بالتنسيق مع سفارات الدول في الكويت، وإعداد كشوفات المسافرين، وتسليمها للإدارة العامة للطيران المدني، والتي ستقوم بالتنسيق مع شركات الطيران، لإعداد جداول الرحلات وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وتابع بالقول، إن إدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، ستتولى إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين، والتنسيق مع مشغلي مباني الركاب، ومقدمي الخدمات الأرضية، وشركات الطيران، وكذلك مع وزارة الصحة الكويتية، في حال طلب شهادة فحص فيروس (كورونا) في الرحلة.

وبالنسبة للركاب المبعدين عن الكويت، لفت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية هي التي ستختص بإعداد كشوف الركاب المبعدين، وتسليمها للإدارة العامة للطيران المدني قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، لتتولى إدارة أمن المطار، عملية التأمين الشامل لجميع الإجراءات الأمنية للمواقع والركاب، من وقت وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، وحتى ركوبهم الطائرة، في حين تتولى (الداخلية) الكويتية، التنسيق مع المعنيين داخلها، لتنظيم آلية انتقال الركاب من وإلى المطار، وحركة المركبات وتصاريح المرور وقت الحظر.

ولفت الفداغي إلى أن شركات الطيران، ستتولى الاستعداد الكامل لعملية قبول الركاب على الرحلات، وتوزيع أدوات الوقاية، من كمامات وقفازات ومعقمات للركاب قبل الدخول للمبنى.

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