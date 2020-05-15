أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

تفاصيل اعتداء أحمد فلوكس على فرد أمن

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن أن فرد أمن بشركة حراسة كومبوند، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، واتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.



وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند، لكنه منعه لأنه لا يملك تصريح دخول وهي التعليمات المتبعة داخل الكومبوند، لكنه فوجئ بفلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب.





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وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب، فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق. وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب، فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق.

تجري نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكومبوند، بعد تداول فيديو للفنان يتعدي بالضرب عليه.