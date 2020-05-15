ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا لـ 173700

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا حتى مساء اليوم 173700 بينما كان العدد في نفس التوقيت أمس (أي الثامنة والربع مساء) هو172900.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7873 حالة على الأقل في جميع أنحاء ألمانيا، في حين لم تتجاوز الوفيات أمس في نفس التوقيت7788.

جاء ذلك في إحصاء قامت به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه آخر الإحصاءات المنفردة التي تصدر عن الولايات الألمانية.