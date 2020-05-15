من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟
الجمعة 15/مايو/2020 - 09:30 م
إيمان ماهرطباعة
ظهر اليوم في مسلسل الاختيار الفنان عصام السقا الذي يجسد دور الشهيد المجند محمد محمود محسن.
ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.
- ابن قرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية
- الشهيد التحق بالقوات المسلحة عام 2015
- اكتفى بالحصول على الشهادة الإعدادية حتى يعمل مع والده في مجال تشكيل المعادن
- تم اختياره بسلاح الصاعقة وانضم للكتيبة 103 صاعقة بمنطقة جنوب رفح مع المقدم أحمد المنسي، واستشهد معه في شهر يوليو ٢٠١٧ في كمين البرث.
- لقبه أصدقاؤه بـ«الهرم» حيث كان يرعب التكفيريين وكان ظل منسي
- بحسب رواية البعض أنه بعد استشهاد منسي ونفاد الذخيرة ظل يلقي التكفيريين بالحجارة حتى استشهد
- في أكتوبر عام ٢٠١٧ أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إطلاق اسم الشهيد محمد محمود محسن عبدالعزيز على المدرسة الابتدائية بكفر النعيم تخليدا لذكراه.
ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.
- ابن قرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية
- الشهيد التحق بالقوات المسلحة عام 2015
- اكتفى بالحصول على الشهادة الإعدادية حتى يعمل مع والده في مجال تشكيل المعادن
- تم اختياره بسلاح الصاعقة وانضم للكتيبة 103 صاعقة بمنطقة جنوب رفح مع المقدم أحمد المنسي، واستشهد معه في شهر يوليو ٢٠١٧ في كمين البرث.
- لقبه أصدقاؤه بـ«الهرم» حيث كان يرعب التكفيريين وكان ظل منسي
- بحسب رواية البعض أنه بعد استشهاد منسي ونفاد الذخيرة ظل يلقي التكفيريين بالحجارة حتى استشهد
- في أكتوبر عام ٢٠١٧ أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إطلاق اسم الشهيد محمد محمود محسن عبدالعزيز على المدرسة الابتدائية بكفر النعيم تخليدا لذكراه.