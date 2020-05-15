تركيا تكشف عن أطماعها في المنطقة (تقرير)

عرضت فضائية «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على مخططات تركيا للاستيلاء على مقدرات المنطقة.





وأشارالتقرير إلى أن شركة البترول التركية "تباو" قدمت طلبًا لحكومة السراج الليبية، للتنقيب في شرق البحر المتوسط، وأكد وزير الطاقة التركي البدء الفوري في أعمال الاستكشاف.





ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة التركية قد تؤجج التوترات في المنطقة، حيث تقوم تركيا بعمليات استكشاف غير شرعية في المياه الاقتصادية لقبرص واليونان.





ونوه التقرير إلى أن دول المنطقة تعارض هذه الخطوة التركية المخالفة للقانون الدولي، لعدم نيل حكومة السراج الثقة التي تخولها عقد الاتفاقات الدولية، بالإضافة لمخالفة اتفاق الصخيرات الذي نص على ضرورة موافقة البرلمان الليبي.



