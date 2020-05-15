مقتل وإصابة 4 من الحشد الشعبي في هجوم داعشي بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى، اليوم، بمقتل وإصابة أربعة عناصر من الحشد الشعبي بإحباط هجوم لتنظيم "داعش" شمالي ديالى.وقال المصدر إن الحشد الشعبي أحبط هجومًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في أطراف ناحية العظيم شمالي محافظ ديالى، مضيفًا أن إحباط الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين.ذكرت مصادر أمنية عراقية، ليل الخميس الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.وأفادت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية بأن عناصر داعش قامت بحرق المنازل والمحاصيل الزراعية في قرية مبارك في خانقين بعد السيطرة عليها.ووفقا لخلية الإعلام الأمني، قامت عناصر داعش بمهاجمة قرية مبارك، سبقها إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.وأضافت أن أهالي القرية قاموا بالرد على مصادر النيران، بإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، مشيرة إلى أنه خلال المواجهات قتل مختار القرية.