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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الإدانة.. عظة الأنبا إسحق اليوم أون لاين

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:16 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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أطلق الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية طما، وتم إذاعته بالبث المباشر.

وجاءت عظة أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم، تحت عنوان "الإدانة".

يذكر أن الأنبا إسحق ولد بمحافظة الفيوم، في 22 أكتوبر عام 1955، وفي السادسة عشر من عمره بدأ خدمته في خدمة القرية في عام 1971، وخدم أمينًا عامًا لخدمة القرية بإيبارشية الفيوم في عام 1978.

وحصل الأنبا إسحق على بكالوريوس العلوم والتربية قسم كيمياء وطبيعة، في كلية التربية جامعة القاهرة عام 1980.

ذهب الأنبا إسحق دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يوم 30 يوليو 1995، وسيم راهبًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، كما سُيَّم قسًا في 18 يوليو 2004 في مناسبة اليوبيل الذهبي لرهبنة قداسة البابا شنودة الثالث، ثم رقيَّ للقمصية في يوم 18 يوليو عام 2007، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في مناسبة العيد الثالث والخمسين لرهبنة قداسة البابا شنودة.

وسيم الأنبا إسحق أسقفًا عامًا في 1 يونيو عام 2014 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم حفل استقباله بالفيوم بعد الرسامة يوم السبت ٢١ يونيو عام 2014، وفي عام 2018 تم تجليسه مع أسقف آخر على إيبارشية طما.

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