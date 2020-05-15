أسرة الشهيد رامي حسنين: ظهوره في «الاختيار» أوجعنا.. وننتظر عملًا يجسد بطولاته

بطل من طراز فريد يجمع بين الالتزام والانضباط في عمله، ومن خلال تعامله مع جنوده الأمر الذي جعله القدوة لأبطال الصاعقة المصرية.العقيد رامي محمد حسنين الذي جسد دوره في مسلسل "الاختيار" الفنان أحمد صلاح حسني، في المسلسل الذي يدور حول قصة تلميذه العقيد أحمد منسي، والذي نعي أستاذه ومعلمه حين استشهد قائلا "في ذمة الله أستاذي ومعلمي تعلمت منه الكثير، الشهيد رامي حسنين إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب".الشهيد العقيد رامي حسنين تخرج في الكلية الحربية، وعمل في سلاح الصاعقة، وكان ترتيبه الأول على دفعته وحصل على ماچستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان ثم تدرج في المناصب العسكرية، وسافر في عدة بعثات خارجية حصل خلالها على تدريبات متقدمة في الصاعقة."الدستور" انتقل إلى منزل الشهيد العقيد رامي حسنين بمدينة إيتاي البارود، التقت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد رامي حسنين، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، والتي قالت إنها تعمل طبيبة صيدلانية وتعرفت على الشهيد رامي من خلال لقاء تم في الصيدلية الخاصة بها وتقدم لخطبتها وتزوجا ورزقا بطفلتين، مشيرة إلى أن الشهيد كانت طباعه هادئة داخل وخارج المنزل، ومن المواقف الطريفة التي شهدتها فترة الزواج "أنني كنت لا أعرف طهي الطعام فكان يدعمني وظل بجواري حتى تعلمت طهي الطعام".وأوضحت أرملة الشهيد رامي حسنين، أنها علمت بخبر استشهاده عن طريق "فيسبوك"، مؤكدة أن الشهيد رامي كان في إجازة قصيرة قبل استشهاده بـ٢٤ ساعة قضاها مع ابنته نورسين، وذهب إلى مقر قيادة الصاعقة بأنشاص وسلم على جميع زملائه وقياداته وحضر يوم الخميس وجلس مع زوجته وابنتيه نورسين ودارين وكأنه يودعهن، مشيرة إلى أن الشهيد البطل كان يؤكد دومًا أنهم يحافظون على دماء الأبرياء في سيناء وكان دائما يصلي وحافظا للقرآن الكريم.وعن مسلسل الاختيار الذي يجسد دور الشهيد العقيد أحمد منسي تلميذ الشهيد رامي حسنين، تقول الدكتورة رشا إنها لم تشاهد ولا تتابع مسلسل الاختيار، ولكنها تابعت المشهد الذي ظهر به الشهيد رامي حسنين الذي جسد دوره أحمد صلاح حسني، وكذلك المشاهد الحقيقية التي تمت إذاعتها، وأعربت عن فخرها لتكريم الشهيد البطل رامي علي الرغم من أنه كان ظهورا قصيرا مقارنة بما قدمه الشهيد البطل من بطولات وجولات في سيناء خلال خدمته بالقوات المسلحة قبل استشهاده.ولفتت إلى أن ظهور زوجها بمسلسل الاختيار "قلب عليها المواجع والأحزان"، وطالبت أرملة الشهيد رامي حسنين الإعلام بعمل درامي لقصة الشهيد رامي خلال مشاركته في مواجهة الإرهاب في سيناء، معربة عن إعجابها بتجسيد الفنان أحمد صلاح حسني لدور زوجها، مؤكدة أن الشبه كبير بينهما في طريقة الكلام وحركات الجسد.فيما قال محمد حسنين والد الشهيد رامي حسنين: "لم أقدر على مشاهدة مسلسل الاختيار ولا المشهد الذي ظهر فيه نجلي الشهيد رامي حسنين"، مضيفا أن الشهيد أحمد منسي ابني وجميع الشهداء هم أبنائي.وطالب والد الشهيد حسنين، الدولة بعمل درامي يقوم بشرح الدور الذي قام به نجله في محاربة الإرهاب في سيناء، قائلا: "هنستنى عمل درامي عن رامي حسنين وإبراهيم الرفاعي وعبدالمنعم رياض وخالد مغربي وغيرهم من الأبطال الذين تركوا أثرا كبيرا أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة المصرية".