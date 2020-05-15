محمد زيدان يكشف حقيقة وجود فتيات بغرفته ليلة مباراة مصر وأمريكا

محمد زيدان يكشف حقيقة وجود فتيات بغرفته ليلة مباراة مصر وأمريكا
الجمعة 15/مايو/2020 - 08:41 م
رباب الأهوانيطباعة
علق محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، على عدم خوضه مباراة الولايات المتحدة الأمريكية فى كأس القارات عام 2009 بقوله "كنت مصاب، وغير صحيح الشائعات التى اتهمتنى بأن هناك بنات فى غرفتى ليلة المباراة".
وتابع فى برنامج "شيخ الحارة" ردا على سؤال إيناس الدغيدى: "يورجن كلوب أم حسن شحاتة ليهم فضل عليا؟، أختار حسن شحاتة لأنه أبونا، ولأنه كان بيعاملنا كأبناء".
كما فضل زيدان، اللاعب أحمد المحمدى، عن كل من الننى وكوكا، قائلا: "أنقذ المحمدى، لأننا لعبنا فترة طويلة، بطولتي إفريقيا وكأس القارات، ومحمد الشناوى قريب مني".
وعند تخييره بين الأهلى والزمالك والإسماعيلى، قال زيدان: "هنقذ تيشيرت الإسماعيلي".
وفي فقرة أسوأ من كورونا، قال زيدان: "بعدى عن ولادى اللى برة مصر آدم 9 سنين، وليام 5 سنين، مش مستوعب أنى بعيد عنهم الفترة ديه، آخر مرة زرتهم كانت آخر السنة اللي فاتت".
وتابع فى برنامج "شيخ الحارة" ردا على سؤال إيناس الدغيدى: "يورجن كلوب أم حسن شحاتة ليهم فضل عليا؟، أختار حسن شحاتة لأنه أبونا، ولأنه كان بيعاملنا كأبناء".
كما فضل زيدان، اللاعب أحمد المحمدى، عن كل من الننى وكوكا، قائلا: "أنقذ المحمدى، لأننا لعبنا فترة طويلة، بطولتي إفريقيا وكأس القارات، ومحمد الشناوى قريب مني".
وعند تخييره بين الأهلى والزمالك والإسماعيلى، قال زيدان: "هنقذ تيشيرت الإسماعيلي".
وفي فقرة أسوأ من كورونا، قال زيدان: "بعدى عن ولادى اللى برة مصر آدم 9 سنين، وليام 5 سنين، مش مستوعب أنى بعيد عنهم الفترة ديه، آخر مرة زرتهم كانت آخر السنة اللي فاتت".