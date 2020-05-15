محمد زيدان يكشف حقيقة وجود فتيات بغرفته ليلة مباراة مصر وأمريكا

علق محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، على عدم خوضه مباراة الولايات المتحدة الأمريكية فى كأس القارات عام 2009 بقوله "كنت مصاب، وغير صحيح الشائعات التى اتهمتنى بأن هناك بنات فى غرفتى ليلة المباراة".وتابع فى برنامج "شيخ الحارة" ردا على سؤال إيناس الدغيدى: "يورجن كلوب أم حسن شحاتة ليهم فضل عليا؟، أختار حسن شحاتة لأنه أبونا، ولأنه كان بيعاملنا كأبناء".كما فضل زيدان، اللاعب أحمد المحمدى، عن كل من الننى وكوكا، قائلا: "أنقذ المحمدى، لأننا لعبنا فترة طويلة، بطولتي إفريقيا وكأس القارات، ومحمد الشناوى قريب مني".وعند تخييره بين الأهلى والزمالك والإسماعيلى، قال زيدان: "هنقذ تيشيرت الإسماعيلي".وفي فقرة أسوأ من كورونا، قال زيدان: "بعدى عن ولادى اللى برة مصر آدم 9 سنين، وليام 5 سنين، مش مستوعب أنى بعيد عنهم الفترة ديه، آخر مرة زرتهم كانت آخر السنة اللي فاتت".