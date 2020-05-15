شفاء 8 مصابين بكورونا وخروجهم من «عزل قها»

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا تعافي 8 حالات بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين إلى 187 متعافيا.وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 187 شخصا بعد خروج 8 حالات اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع معدلات الشفاء.وأضافت حتاتة، فى تصريحات صحفية، أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوافرة.