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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من أي خطة أحادية تضر بحل الدولتين

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:34 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
سارة الشلقاني
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أكد جوزيف بورل، وزير منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعارض أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، من شأنها أن تضر بحل الدولتين كأساس لأي عملية سلام، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا، اليوم الجمعة، لبحث فرض عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي حال فرضه سيادته على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراءها في 12 دولة أوربية، منها ألمانيا وإيطاليا واليونان والنمسا، لمطالبة تلك الدول بعرقلة أي قرارات قد تصدر ضدها.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، في وقت سابق، إنه سيتم ضم الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، أكد ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار تخص تل أبيب.

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