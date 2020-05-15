السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى زفتى

سيطرت الحماية المدنية بالغربية، على حريق اندلع داخل إحدى الوحدات السكنية وامتد لعدة وحدات بعمارة بشارع بركة السبع، بمدينة زفتى، بعدما تمت محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات بدون وقوع أى إصابات بشرية.تلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شارع جانبي بشارع طريق بركة السبع، أمام موقف طنطا بمدينة زفتى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الحماية المدنية، بورود بلاغ باندلاع حريق بإحدى العمارات بشارع طريق بركة السبع، وعلى الفور انتقلت القوات مدعومة بسيارتي إطفاء لموقع الحادث، ونجحت في السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمباني المجاورة.