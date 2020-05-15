أمريكا: 25 مليون دولار قيمة المساعدات الأمنية لأوكرانيا في أسبوع
الجمعة 15/مايو/2020 - 08:17 م
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أكدت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا أنها قدمت أكثر من 25 مليون دولار كمساعدة أمنية للبلاد هذا الأسبوع.
وقالت السفارة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة: "على الرغم من وباء كوفيد-19، تستمر مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا هذا الأسبوع، فقد تلقى مكتب التعاون الدفاعي أكثر من 25 مليون دولار في أجهزة الرؤية الليلية والحرارة وأجهزة الراديو والمعدات الطبية لأوكرانيا".
وقالت السفارة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة: "على الرغم من وباء كوفيد-19، تستمر مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا هذا الأسبوع، فقد تلقى مكتب التعاون الدفاعي أكثر من 25 مليون دولار في أجهزة الرؤية الليلية والحرارة وأجهزة الراديو والمعدات الطبية لأوكرانيا".