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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أنت في عيون مستقبل وطن» مبادرة لدعم ومساعدة طلاب الجامعات

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:17 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أطلق حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، مبادرة "أنت في عيون مستقبل وطن"، لمساعدة الطلاب والطالبات في الجامعات في التواصل العلمي مع كلياتهم وجامعاتهم مع تحقيق التباعد الجسدي، حيث سيتم من خلال المبادرة دعم الطلاب والطالبات عبر توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والمواد التعليمية لهم ووسائل وطرق التدريس الإلكترونية من خلال فريق من المتطوعين بأمانة الحزب بالمحافظة، تحت رعاية عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وقال الدكتور عبد الحق سيد أمين أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بأمانة الحزب بالأقصر، إن الحزب أطلق مبادرة هي الأولي من نوعها بالأقصر، برئاسة النائب محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، لدعم ومساندة الطلاب بالجامعات انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدعم فئات المجتمع ومن بينهم فئة الطلاب والطالبات.

ولفت سيد إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات لعدد من شباب الحزب المتطوعين الذين سيعملون علي توفير متطلبات واحتياجات الطلاب والطالبات بالجامعات دون أن يغادروا أماكن إقامتهم وسيقوم فريق المتطوعين بإحضار المواد الدراسية للطلاب والوسائل التعليمية المختلفة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي.

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