ترامب: نأمل في الحصول على لقاح لعلاج كورونا نهاية 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في خطاب له بالبيت الأبيض، إنه يأمل في الحصول على لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع نهاية العام الجاري أو قبل نهايته، مشيرا إلى أن حكومة بلاده سوف تستثمر في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج هذا المرض.وأوضح ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أنه يأمل في طرح اللقاح قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه تم إعداد قائمة تضم 14 لقاحًا.وأكد أن إدارته سوف تحشد قواها لتوزيع اللقاح فور طرحه للاستخدام، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بالاشتراك مع وزارة الدفاع (البنتاجون).ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تجارب اللقاح أظهرت مؤشرات جيدة، وأنهم متفائلون بشأن ذلك، مؤكدًا أن واشنطن سوف تقدم المساعدة في مجال توزيع أي لقاح فعال إذا تم تطويرُه في أية دولة أخرى.