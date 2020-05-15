«أياما معدودات» توضح فضل ليلة القدر (فيديو)

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، من حُرم أجرها فقد حرم حقا، موضحا فضل ليلة القدر.وأضاف الهواري، في رسالة جديدة من حملة "أياما معدودات" التي أطلقها المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، أن ليلة القدر لها مكانة كبيرة عند الله ولهذا كان الصالحون يطلبونها ويتحرونها، ولذا قال النبي "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان".وتابع: بلغ من ليلة القدر أن الله أنزل سورة خاصة بليلة القدر، ففيها نزل القرآن، من ضمن فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يحسبون ليلة القدر أنها تساوي 83 سنة عبادة، منوها أنها لا تساوي هذا الزمن فعلا، فالآية عبرت بأنها خير من ألف شهر فهى تفوق ذلك، منوها أن الملائكة تنزلت في هذه الليلة وكذلك ينزل فيها سيدنا جبريل، كما أنها سلام لصاحبها.