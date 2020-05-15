وصول 381 عراقيًا من الإمارات وتركيا

أعلنت وزارة النقل العراقية وصول 81 مواطنًا عراقيًا قادما من دبي عبر مطار بغداد.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» اليوم - أن 81 مواطنًا عراقيًا وصلوا قادمين من دبي مرورًا بأربيل ومن ثم إلى مطار بغداد الدولي، ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في الإمارات على متن إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وفي السياق، أعلن محافظ نينوي نجم الجبوري وصول 300 عراقي إلى المحافظة قادمين من الحدود التركية عبر إقليم كردستان.وقال الجبوري إن 300 عراقي من أبناء نينوى ومحافظات عراقية أخرى دخلوا المحافظة قادمين من تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل، وتم نقلهم إلى المستشفى الكرفاني الذي تم إنشاؤه مؤخرا لقضاء فترة الحجر الصحي.