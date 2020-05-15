محمد زيدان يوضح سبب اعتزاله كرة القدم مبكرًا

أوضح لاعب كرة القدم والمنتخب المصري محمد زيدان سبب اعتزاله لكرة القدم مبكرًا، قائلًا: "جاء ذلك من خلال عدة أسباب أهمها ترك الدوري الألمانى، ويرجع ذلك لكونه شخصية عنيدة وغير طبيعية مما أفقده الكثير من النجاح خلال مشواره الكروي".وقال زيدان خلال لقائه عبر برنامج شيخ الحارة والجريئة والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية القاهرة والناس إن السهر والخروجات الليلية كانت غير موجودة فى ألمانيا، ولكن عندما ذهبت إلى مصر للمشاركة مع المنتخب المصري اختلف الوضع كثيرًا خاصة أن العادات والتقاليد هنا مختلفة.وأوضح زيدان أنه لم يكن مغرورا يوما ما خلال مشواره الكروى، لافتا إلى أن جيل منتخب مصر السابق كانت تجمعه الروح الرياضية العالية ووجود اللعب الجماعى.