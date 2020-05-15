الصحة العالمية: نعمل على إيجاد علاج لفيروس كورونا

قال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة والجهات العلمية البحثية تعمل بسرعة للتوصل لعلاج لفيروس كورونا.وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الآليات لن تسمح بوضع حد للوباء ما لم يتمكن الجميع حول العالم من الولوج لتلك العلاجات والتكنولوجيا على قدم المساواة.وأضاف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بجنيف، أن نماذج الأسواق التقليدية لن تسمح بإيجاد حلول وبالمقياس اللازم لتغطية الاحتياجات على مستوى العالم بأسره، وهو ما يجعل من الضروري أن يتفق الرؤساء والحكومات والشركات على الآلية لتمكين الجميع من الوصول لتكنولوجيا وحلول وعلاجات فيروس كورونا وبأسعار معقولة.وأشار إلى أن منظمة الصحة ستطلق خلال الأسابيع القادمة منصة لتبادل المعلومات الصحية بشأن فيروس كورونا.من جانبه، أطلق الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو، الذى شارك فى المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت، مبادرة سيتضمنها مقترح مشروع قرار سيقدم الى جمعية الصحة العالمية الأسبوع المقبل لضمان النفاذ بالتساوى للقاح فيروس كورونا، كما تهدف لإيجاد سجل عالمي للبراءات والمعلومات يسمح بحصول الجميع على المعرفة، وأن يستفيد العالم كله وبأقل تكلفة ممكنة بكل ما هو جديد ومبتكر فيما يخص علاج ومواجهة فيروس كورونا.وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن من الدروس المستفادة مؤخرا أن الدول عندما تقوم بتنفيذ استراتيجيات شاملة فهى تستطيع السيطرة على الفيروس.وأشار إلى أنه لا تضارب بين الاستثمار فى مجال الصحة وبين الاقتصاد، وأن الاستثمار وتعزيز الأنظمة الصحية هو ما يكفل مواجهة أى من الطوارئ أو الأوبئة التى قد تلحق أضرارا جسيمة باقتصادات الدول.وقال تادروس أدهانوم إن منظمة الصحة العالمية ستنشر إرشاداتها بشأن مرض يظهر على الأطفال وله أعراض مشابهة لمرض كوزاكى، حيث يشتبه فى أن هناك رابطا بينه وبين فيروس كورونا.ودعا الإخصائيين فى مختلف مناطق العالم الى توخى الحذر وجمع المعلومات والعمل مع السلطات لفهم هذا المرض الذى يطال الأطفال.من جانبها، وفى نفس الموضوع، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف إن المنظمة ناقشت المعلومات التى تصلها عن هذا المرض منذ وصلتها لأول مرة من الأخصائيين فى المملكة المتحدة، كما طلبت المنظمة من الدول أن ترفع تقاريرها عن المرض الجديد ووتيرته.وأشارت فان كيركوف إلى أنه يبدو أن المرض نادر للغاية، ولكن هناك حاجة لمعرفة إن كان هناك رابط بينه وبين كورونا، وأن يمد الاخصائيون المنظمة بكل المعلومات حتى يمكن إيجاد العلاج المناسب.على صعيد آخر، وردا على سؤال للصحفيين حول تطورات فيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن ديناميات حركة الفيروس وتطوره فى الشرق الأوسط مختلفة، وإن كانت الأرقام فيما يتعلق والزيادات فى الحالات تكاد تكون ثابتة برغم بواعث القلق إزاء عدد من البلدان مثل سوريا واليمن والعراق.وأضاف أن الاختلاف فى الشرق الأوسط هو بين البلدان الغنية وبين الأخرى التى لديها أنظمة صحية ضعيفة أو هشة.وردا على سؤال حول اليمن، أعرب الدكتور مايك رايان عن القلق إزاء الوضع فى اليمن، وقال إنه لا يدعو الى التفاؤل وذلك فيما يخص تطور عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سواء فى شمال اليمن أو جنوبه.ونوه إلى أن المنظمة نظمت العديد من فرق الاستجابة هناك، ولكن ما زالت هناك حاجة للكثير منها من أجل تتبع الحالات، كما أن المنظمة قامت بتدريبات سريعة للأطباء والممرضات وأنشأت مراكز لتشخيص المرض ومختبرات فى 4 مدن يمنية، كما تم إرسال الآلاف من الاختبارات للشمال والجنوب، وأكد أن المنظمة تواجه ظروفا صعبة في اليمن.ووجه المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة الشكر لدول الخليج، وأشار إلى أنها تمد المنظمة بكافة المعلومات الخاصة بأوضاع العمالة المهاجرة هناك والذين يعيشون فى أماكن خاصة بهم.