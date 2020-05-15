الصحة السورية: إصابتان جديدتان بكورونا و7 متعافين

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة- حسبما نقلت قنوات إخبارية، اليوم- إن ذلك يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم إلى 50 حالة، ويرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 معافى.يذكر أن الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل إصابة جديدة، بينما كانت آخر حالات الشفاء هي التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي بشفاء حالتين.وكانت الحكومة السورية أعلنت، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات، منذ يوم الثلاثاء القادم وحتى نهاية الشهر الحالي، بينما أبقت على كثير من القيود، ومنها حظر التجول منذ السابعة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا.ولم تستبعد الحكومة اللجوء إلى "حظر التجول الشامل" وفقا لتطورات انتشار الفيروس.