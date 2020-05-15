مسلسل الاختيار الحلقة 22.. منسي يثأر للشهيد رامي حسنين بمفرده

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الاختيار تشهد أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الاختيار تطورات كبيرة في الأحداث حيث يذهب أخد كبار مشايخ سيناء للمنسي في الكتيبة ١٠٣ ويخبره بمنفذ عملية استشهاد رامي حسنين ويخبره بكل التفاصيل الخاصه به القرية التي يمكث فيها والمتاجر المجاورة وينوي المنسي الانتقام لرامي حسنين، كما يبدأ عماد قائد جماعة المرابطون في مصر التخطيط لأول عملية للجماعه في مصر بعد فترة من دخولهم واستقرارهم في الصحراء الغربية والعملية ستكون عبارة عن تفجير أتوبيسات تحمل عدد كبير من المسيحيين.





الاختيار 22.. المنسي يقبض على المتسبب فى استشهاد رامي حسنين

ويقر المنسي تنفيذ عملية القبض على المتسبب في استشهاد رامي حسنين بمفرده لصعوبة تنفيذ العملية بباقي أفراد الكتيبة لوجود التكفيريين في قرية بها عدد كبير من أهالي سيناء ويبدأ التخطيط للعملية، ويظهر الفنان رامز أمير كضيف شرف في الحلقة الثانية والعشرون ويقدم دور أحد الضباط بالكتيبة ١٠٣ مع المنسي.



الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويقر المنسي تنفيذ عملية القبض على المتسبب في استشهاد رامي حسنين بمفرده لصعوبة تنفيذ العملية بباقي أفراد الكتيبة لوجود التكفيريين في قرية بها عدد كبير من أهالي سيناء ويبدأ التخطيط للعملية، ويظهر الفنان رامز أمير كضيف شرف في الحلقة الثانية والعشرون ويقدم دور أحد الضباط بالكتيبة ١٠٣ مع المنسي.الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.