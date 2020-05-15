المغرب: 45 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 6652

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6652 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفى، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات عند 190 حالة، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.