وصول 298 مصريًا عالقًا بدبى إلى مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، طائرة المصريين العالقين بدبي، وعلى متنها 298 مصريًا عالقًا، في إطار خطة الحكومة لاستعادة المصريين العالقين بالخارج، ودخولهم فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبل طائرة المصريين العالقين بدبي، وعددهم 298 مصريًا عالقًا، وتم إجراء الفحص الطبي لهم فور وصولهم، مشيرًا إلى أنه تم توفير مهمات وأدوات التعقيم وأتوبيسات نقل مجهزة ومعقمة لنقل العائدين لفندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسي علم لقضاء المدة المحددة لهم 14 يومًا.من جانبه، قال الدكتور إسماعيل خلف، مدير إدارة الحجر الصحي بالمحافظة، إن فرق الحجر الصحي بمطار مرسي علم سحبت عينات للعائدين فور وصولهم وتم إجراء الفحص الظاهري لهم، وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المصريين العائدين وذويهم.