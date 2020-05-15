خروج 12 من مستشفى عزل كفر الزيات بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم، عن خروج 12 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الـ 12 تماثلوا للشفاء بشكل كامل وحالتهم الصحية مستقرة، وتم السماح لهم اليوم بالخروج من مستشفى عزل كفر الزيات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.