بالأسماء.. إصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 14 شخصا، اليوم الجمعة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في انقلاب سيارة ميكروباص، عند الكيلو 67 بطريق قنا - سفاجا، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد إصابة محمد عبدالله أحمد، 35 عاما، محمود حسن محمد، 56 عاما، أسماء محمد حسن، 21 عاما، محمد سيد أحمد، 33 عاما، روان محمد سيد، 3 أعوام، ريتاج محمد سيد 5 أشهر، ومحمود حميد شحات 17 عاما، أحمد عبد الرحيم أحمد 27 عاما، ومحمد عبدالرحيم أحمد 21 عاما، وهاني فتحي حسين، 41 عاما، وأحمد حسن عوض 18 عامًا، وهاني عبدالباسط محمد 40 عاما، وموسى محمد موسى، 19 عاما، وحمدي أحمد شحات 15 عاما.ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.