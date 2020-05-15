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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل تراجعًا للوفيات والإصابات اليومية بكورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:17 م
كورونا
كورونا
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سجلت إيطاليا، حسب المعطيات المنشورة اليوم الجمعة، تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات أمس الخميس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31610.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 11 مايو 179 حالة، وفي 12 مايو 172، وفي 13 مايو 195، وفي 14 مايو 262.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 789، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 مايو، و992 في 14 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 223885.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 76440 إلى 72070، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 855 إلى 808.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع نحو 5000 آلاف حالة، حيث ارفع المؤشر من 115228 إلى 120205 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.86 مليون.

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