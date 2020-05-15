العربى للدراسات السياسية: قطر استخدمت مواردها فى خراب الدول العربية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن قطر تسير دائمًا عكس باقي الدول العربية، لافتًا إلى أن قطر تمتلك الكثير من الموارد النفطية الضخمة، ولكن لا يتم استخدامها بشكل سليم.وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، اليوم الجمعة، أن قطر لا تود أن تستخدم مواردها النفطية، في المساهمة في النماء العربي والاستثمارات العربية، مؤكدًا أن معظم هذه الموارد استخدمتها قطر في خراب الدول العربية.وأوضح إسماعيل أن السياسة القطرية تتسم بالارتباك، خاصة في الداخل القطري، مثلما أشارت بعض التقارير عن وجود انتهاكات لبعض العمال، في ظل أزمة كورونا.وتابع: أن النظام القطري استغل الإعلام الممثل في قناة الجزيرة لتحقيق مخططها، والموارد النفطية وتوجهات السياسة الخارجية وتركيا.