الصين ترد على دعوات أمريكا بمنع استثماراتها في إسرائيل

قال دو في السفير الصيني لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن تعاون بلاده مع تل أبيب يعد مكسبا للطرفين، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف السفير الصيني لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، أنه يمكن للإسرائيليين أن يستثمروا في بكين، مشيرا إلى أن بلاده تثق في قرارات تل أبيب.وجاءت تصريحات دو في بعد محاولات الولايات المتحدة الأمريكية منع الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وذلك في ظل الأزمة بين واشنطن وبكين.وأجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة سريعة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، استمرت ليوم واحد فقط.والتقى بومبيو بكل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس الكنيست وحزب "أزرق أبيض"، وناقشوا عدة ملفات أبرزها منع الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وأزمة كورونا، والوجود الإيراني في المنطقة، وفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.