فى ذكرى النكبة.. الفنان محمود خليلى: فلسطين بالنسبة لنا هى البوصلة
الجمعة 15/مايو/2020 - 06:12 م
نعمات مدحتطباعة
قال الفنان الفلسطيني محمود خليلي: "أعلن أنني ابن قرية الجش في صفد، ككل القرى والمدن الفلسطينية المحتلة لا يعوضها أي مكان في الكون، وسأبقى متمسكا بالتحرير وأملي كبير بالعودة لها، وفلسطين بالنسبة لنا هي البوصلة."
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة اليوم الجمعة، عبر منصات التواصل التابعة لها، والذي يصادف الذكرى الـ٧٢ للنكبة.
وأكد خليلي أن "الجش" هي مختصر الوطن من خلال ما سمعه عنها وتمسكه بعودته لقريته، وأنه حرص في لوحاته التي سماها "وطن تحت الاحتلال" أن يقدم الوطن الفلسطيني، مضيفا: "بالرغم من أن قرية الجش نوافذها مدماة لكنها في ذات الوقت ثابتة، فهي في مخيلتي أمنية كبيرة في الوصول إليها".
وتحدث خليلي عن نشأته في حلب سورية 1957، وأصله من قرية الجش المهجرة في صفد، وعاش في مخيم النيرب، وانتقاله عام 1975 لدراسة الفنون، وانتسب عام 1979 إلى اتحاد الفنانين التشكيليين.
وأشار خليلي إلى أن بدايته كممثل منذ الطفولة، وأنه شارك في المونودراما مع الفنان زيناتي قدسية في تصميم الديكور والملابس وانتقل إلى المسرح القومي وما زال إلى الآن ومع عدد كبير من المخرجين، إضافة للرسم والتمثيل عمل في الإخراج الصحفي.
وتحدث خليلي عن عدم وجود الوسائل الكافية للتواصل مع فنانينا في الوطن المحتل، ودعا لجمع كافة الإمكانيات وتقديم الأفكار لتتحول الريشة والقلم والألوان لخنجر ينغرس بصدر المحتل لتحرير وطننا فلسطين.
وفي حديثه عن الرسم قال: "إن اللوحة التشكيلية يجب أن تقدم رسالة وتساهم بتطوير الذائقة الفنية لدى المتلقي، وليس فلسطينيًا من لا يرسم عن فلسطين".
وتابع حديثه عن المسلسلات التي تبث في رمضان وتحمل التطبيع، فقال: حقيقة هناك جدل حول مسلسلات تحاكي التطبيع ولا يكفي الاستنكار والأهم أن نقدم أعمالًا في مواجهة هذه الأعمال وحارس القدس يقدم تجربة نضالية جميلة، وعلينا تقديم أعمال تستحوذ العدد الأكبر من المشاهدين والمسألة بالفعل وليس بالاستنكار.
وأضاف أنه يحلم بتجسيد شخصيية ناجي العلي من خلال عرض مسرحي يتحدث عن سيرة حياته.
والفنان محمود خليلي له الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة فهو يشارك في رمضان الحالي في ثلاثة مسلسلات: حرملك 2- حارس القدس- بروكار.
كما له عدة أعمال في المسرح:ليل العبيد - الزيارة - لكع بن لكع - ليالي الحصاد - السندباد - مسعود سيف اليزن – الهلافيت - التحقيق - سفر برلك- الغول - السمرمر - بياع الفرجة - مزاد علني - الطيب والشرير والجميلة - ليلة عربية خاصة مع حنظلة بن ناجي العلي.
أما في التلفزيون:هجرة القلوب إلى القلوب - عز الدين القسام - البيت القديم - رمح النار - الشوكة السودا- الفوارس - صرخة ليل طويل - هروب - ظل المسافات - عذراء الجبل - صلاح الدين الأيوبي - صقر قريش - ربيع قرطبة - التغريبة الفلسطينية – ملوك الطوائف - رجل الانقلابات - الاجتياح - ابن قزمان - مطلوب رجــال - أبواب الغيم - الحسن.
وفي السينما: الفيلم الإيراني هيام، والفيلم الإيراني الغرباء، وفيلم متصوّف، الفيلم القصير موعد مع المطر، الفيلم القصير توقيت جديد، الفيلم القصير 45، الفيلم القصير أنا وأبي، فيلم دم النخل.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة اليوم الجمعة، عبر منصات التواصل التابعة لها، والذي يصادف الذكرى الـ٧٢ للنكبة.
وأكد خليلي أن "الجش" هي مختصر الوطن من خلال ما سمعه عنها وتمسكه بعودته لقريته، وأنه حرص في لوحاته التي سماها "وطن تحت الاحتلال" أن يقدم الوطن الفلسطيني، مضيفا: "بالرغم من أن قرية الجش نوافذها مدماة لكنها في ذات الوقت ثابتة، فهي في مخيلتي أمنية كبيرة في الوصول إليها".
وتحدث خليلي عن نشأته في حلب سورية 1957، وأصله من قرية الجش المهجرة في صفد، وعاش في مخيم النيرب، وانتقاله عام 1975 لدراسة الفنون، وانتسب عام 1979 إلى اتحاد الفنانين التشكيليين.
وأشار خليلي إلى أن بدايته كممثل منذ الطفولة، وأنه شارك في المونودراما مع الفنان زيناتي قدسية في تصميم الديكور والملابس وانتقل إلى المسرح القومي وما زال إلى الآن ومع عدد كبير من المخرجين، إضافة للرسم والتمثيل عمل في الإخراج الصحفي.
وتحدث خليلي عن عدم وجود الوسائل الكافية للتواصل مع فنانينا في الوطن المحتل، ودعا لجمع كافة الإمكانيات وتقديم الأفكار لتتحول الريشة والقلم والألوان لخنجر ينغرس بصدر المحتل لتحرير وطننا فلسطين.
وفي حديثه عن الرسم قال: "إن اللوحة التشكيلية يجب أن تقدم رسالة وتساهم بتطوير الذائقة الفنية لدى المتلقي، وليس فلسطينيًا من لا يرسم عن فلسطين".
وتابع حديثه عن المسلسلات التي تبث في رمضان وتحمل التطبيع، فقال: حقيقة هناك جدل حول مسلسلات تحاكي التطبيع ولا يكفي الاستنكار والأهم أن نقدم أعمالًا في مواجهة هذه الأعمال وحارس القدس يقدم تجربة نضالية جميلة، وعلينا تقديم أعمال تستحوذ العدد الأكبر من المشاهدين والمسألة بالفعل وليس بالاستنكار.
وأضاف أنه يحلم بتجسيد شخصيية ناجي العلي من خلال عرض مسرحي يتحدث عن سيرة حياته.
والفنان محمود خليلي له الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة فهو يشارك في رمضان الحالي في ثلاثة مسلسلات: حرملك 2- حارس القدس- بروكار.
كما له عدة أعمال في المسرح:ليل العبيد - الزيارة - لكع بن لكع - ليالي الحصاد - السندباد - مسعود سيف اليزن – الهلافيت - التحقيق - سفر برلك- الغول - السمرمر - بياع الفرجة - مزاد علني - الطيب والشرير والجميلة - ليلة عربية خاصة مع حنظلة بن ناجي العلي.
أما في التلفزيون:هجرة القلوب إلى القلوب - عز الدين القسام - البيت القديم - رمح النار - الشوكة السودا- الفوارس - صرخة ليل طويل - هروب - ظل المسافات - عذراء الجبل - صلاح الدين الأيوبي - صقر قريش - ربيع قرطبة - التغريبة الفلسطينية – ملوك الطوائف - رجل الانقلابات - الاجتياح - ابن قزمان - مطلوب رجــال - أبواب الغيم - الحسن.
وفي السينما: الفيلم الإيراني هيام، والفيلم الإيراني الغرباء، وفيلم متصوّف، الفيلم القصير موعد مع المطر، الفيلم القصير توقيت جديد، الفيلم القصير 45، الفيلم القصير أنا وأبي، فيلم دم النخل.