الجزائر: القضاء على إرهابي في عملية للجيش غربي العاصمة

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن إرهابيا قتل اليوم الجمعة خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة ببلدة زدين بولاية عين الدفلى 150 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية.وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أنه جرى التحفظ خلال هذه العملية على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة وقنبلة يدوية، وهاتف محمول.كانت مفرزة للجيش قضت الثلاثاء الماضي، على مسؤول الجماعة الإرهابية التي تنشط بمنطقة الونشريس الممتدة ما بين ولايات الشلف، وعين الدفلى، وتيسمسيلت والمدية، خلال عملية بحث وتمشيط بنفس البلدة.