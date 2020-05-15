مصابو «كورونا» بالولايات المتحدة يتخطى عددهم المليون و419 ألفًا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى مليون و419 ألفًا و863 شخصًا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن 85 ألفًا و964 شخصًا على الأقل توفوا حتى الآن جرّاء الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية.وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم الجمعة ظهور 2089 حالة إصابة جديد ووفاة 66 شخصًا جرّاء هذا المرض في الولايات المتحدة.