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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر» لـ القوات المسلحة: تحية إجلال وإكبار لمن حفظوا العِرْض والأرض

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:49 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
أميرة العناني
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تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما بذلته القوات المسلحة الباسلة من جهود مشكورة في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت تواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، حيث نفذت عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة تكفيريين.
وتقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة، الذين لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض.
وأكد مرصد الأزهر: أننا جميعًا مسئولون عن استقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها، وأن المرصد بكل قوته يقف في خندقٍ واحدٍ مع مؤسسات الدولة المعنيَّة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة المصرية في وجه هذا الإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيًا الله تعالى أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يعمَّ السلام والوئام أرجاء الدنيا.

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