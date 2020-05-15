محمود خليل يكتب: حركة تمرد فى رمضان

رمضان عام ١٢٣٠ هجرية (١٨١٥م) كان استثناءً فى رحلة أهل المحروسة مع الشهر الكريم، فقد سبقته وتفاعلت فيه وأعقبته أحداث جسام عصرت المصريين عصرًا، ومررت إحساسهم بالشهر الذى ينتظرونه من العام إلى العام ويجدون فيه متنفسًا وواحة راحة تسترخى فيها أرواحهم المكدودة المتعبة، فقبل رمضان بأشهر ثلاثة سرت شائعة فى بر المحروسة تقول إن نابليون يخطط لغزو مصر من جديد، وإن أسطولًا فرنسيًا كبيرًا قد تحرك فى الطريق إلى المحروسة، وقد يباغت المصريين فى أى من الإسكندرية أو دمياط فى أى وقت، وقد أثبتت الأحداث كذب الشائعة فيما بعد، وفى شهر رجب عاد محمد على من الحجاز بعد أن اضطر للتدخل بنفسه لتصحيح الأوضاع العسكرية للقوات المصرية المحاربة للوهابيين بعد الهزائم المتتالية لها، وقد بان أثر زيارة الوالى فى التحول الذى حدث فى مسار المعارك والانتصارات التى بدأت القوات فى تحقيقها، مع انتشار الأخبار بعودة الوالى سرت شائعة تقول إن الوالى- وهو بالحجاز- تاب عن الظلم وعزم على إقامة العدل، وأنه نذر على نفسه إذا رجع منصورًا واستولى على أرض الحجاز خفف الضرائب والمكوس التى فرضها على الناس ورد الأرزاق إلى أهلها، وقد كشفت الأحداث بعد ذلك عن أن الأمر لا يعدو كونه شائعة.

الحدث الأهم الذى داهم الأهالى احتضنه شهر شعبان ووصل إلى ذروته طيلة شهر رمضان من عام ١٨١٥، فقد بدا أن الوالى عاد من الحجاز بتصور جديد حول بناء الجيش، فأمر العساكر الدلاة والأرناؤوط والمغاربة والعربان وغيرهم بتنظيم استعراض عسكرى كبير فى ميادين القاهرة، استجاب العساكر واستعرضوا قدراتهم فى الضرب بالرمح والرمى بالرصاص، واضطربت القاهرة أشد الاضطراب بما يفعلون، فقد تزاحم الجنود فى الحوارى والأزقة وداسوا الناس بخيولهم، فى هذه الأثناء سرت شائعة- أثبتت الأحداث فيما بعد أنها حقيقة- بأن الوالى محمد على قصد من هذا الاستعراض إحصاء عساكره وترتيبهم على نظام جديد يماثل نظم العمل العسكرى بالجيوش الإفرنجية «الغربية»، تأكد صدق الحديث عندما اجتمع محمد على مع ابنه إسماعيل وطلب منه تصنيف العساكر التى تعمل تحت إمرته تبعًا للنظام الجديد، وأمره بضرب وطرد ونفى من يعصى الأوامر، وأن يسلبه ما يملك، حتى ملابسه!.

أحس عساكر الوالى بالخطر فقرروا الانقلاب على محمد على، وتناجى قادتهم بذلك، ووضعوا خطة ملخصها الهجوم فجرًا على دار محمد على بالأزبكية وقتله، لكن حدث أن كان من بين المؤتمرين على الغدر بالوالى عابدين بك، فانسل من بين الجمع ووشى لمحمد على بما يحاك ضده، فانتقل مباشرة إلى القلعة وأحاطها بجنوده، وعندما وصل المتآمرون إلى الأزبكية علموا بأن الوالى قد فر فثارت ثائرتهم، لأنهم علموا أنهم مأخوذون بمؤامرتهم بعد أن كشفها محمد على، وفى الوقت نفسه لا سبيل لهم للوصول إلى رقبته بعد أن تحصن بالقلعة وأحاطها بعساكره، هنالك صب العساكر العصاة جام غضبهم على الأهالى، فكسروا أبواب الدكاكين المغلقة ونهبوا ما فيها، وانضم إليهم المنسر والشطار والزعر وبعض فقراء العوام، واضطربت أحياء القاهرة وزلزلت زلزالًا شديدًا، تحرك جمع المخربين إلى باب زويلة والسكرية والغورية والأشرفية وسوق الصاغة وارتعب الأهالى منهم، ومن كان معه سلاح- خصوصًا من كبار التجار- بدأوا يبادلونهم إطلاق الرصاص، وتشكل فى كل حى ما يشبه اللجنة الشعبية لمنع سقوطه فى أيدى المخربين.

رمضان من هذا العام كان استثناءً فى كل شىء، ففى ليلة الرؤية لم ينظم الموكب المعتاد لاستطلاع الهلال بصدارة المحتسب ومشاركة أرباب المهن والحرف بطبولهم وزمورهم، ولم يعلم الناس هل ظهر الهلال أم لا، وصاموا على الاجتهاد، البعض اجتهد بأنه ظهر فصام، والبعض أفطر قناعة بأن الهلال لم يظهر، وبدلًا من أن يقضى الأهالى سهراتهم الرمضانية المعتادة فى الأنس والمسامرة قضوها فى الحوارى والأزقة لحراسة البيوت والدكاكين، يتناقلون الروايات المزعجة التى تحكى ما فعله المخربون أو تنذر بأنهم فى الطريق، تعامل محمد على مع الموقف بحنكة، فواجه المتمردين وقتل منهم من قتل وقبض على من قبض منهم، وبدأ فى تعويض الأهالى والتجار عن خسائرهم، وحرك النجارين والحدادين لإصلاح ما خربه المتمردون، والملفت أن «الجبرتى» علق فى ختام سرده لأحداث رمضان من هذا العام بأن التمرد كان يمكن أن ينجح، لأن صدر الأهالى كان ضيقًا بالإجراءات التى اتخذها محمد على، لكن اعتداء المتمردين على الأهالى وحنكة الوالى فى إدارة الأزمة ومسارعته إلى تعويض الأهالى أحبطت المؤامرة.

