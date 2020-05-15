غدًا.. «يونا» يناقش دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا

يناقش اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا.وقال المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) زايد سلطان عبد الله- في بيان اليوم- إن وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سوف يرأس غدا السبت، أعمال الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".وأوضح عبد الله، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة سوف يشاركون في أعمال الملتقى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.وأشار إلى أن وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد سوف يعلن خلال الملتقى عن إنطلاق برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.