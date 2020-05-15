كيف كان الرسول يقضي العشر الأواخر من رمضان؟.. داعية يجيب

أوضح الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، كيف كان يقضي الرسول - صلى الله عليه وسلم - العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.وشدد" العزازي"، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نور النبي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، على ضرورة أن يجتهد المسلم ويكثر من قراءة القرآن وذكر الرسول والصلاة والدعاء وإحياء الليالي بقراءة القرآن والقيام، وذلك إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.وتابع الشيخ العزازي:" أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" علمنا أن القرآن الكريم هو الذي به تُنار الليالي، لافتا إلى أنه: "لما تحب تجعل في الوقت بركة اقرأ القرآن".