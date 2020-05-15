21 إصابة جديدة بكورونا في اليمن

نقلت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن الحكومة المدعومة من السعودية قولها، اليوم الجمعة، إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس منها ثلاث وفيات.وقالت اللجنة عبر موقع "تويتر" إن 13 حالة منها رصدت في عدن وثماني حالات في حضرموت منها الوفيات الثلاث.وأضافت اللجنة التي مقرها عدن إن عدد الإصابات المؤكدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بلغ 106 حالات منها 15 وفاة.