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عالم

ممثل الصحة العالمية بالعراق: العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:30 م
أدهم اسماعيل
أدهم اسماعيل
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اعتبر ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، اليوم الجمعة، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكدًا ضرورة محاصرة الفيروس.

وقال اسماعيل - في حديث أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "العزل المناطقي المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه"، مشيرًا الى أن "الصحة العالمية تتفق تمامًا مع الإجراءات التي تحدث بها وزير الصحة، التي تتعلق بوجود ست مناطق في بغداد والبصرة، لابد من فرض حظر التجوال عليها، بطبيعة أشد وإجراء المسح النشط والفعال لأنها أصبحت بؤر كورونا، كما أنها تسببت في تصاعد الأرقام اليومية في عدد حالات الإصابات في العراق".

وأضاف اسماعيل أن "الأمور في المناطق الأخرى تسير بشكل جيد وإذا لم تتم محاصرة المناطق المشمولة بالعزل الصحي فإنها ستصبح بمنتهى الخطورة وستؤدي الى إصابة باقي المناطق"، مؤكدًا "ضرورة محاصرة فيروس كورونا".

وتابع أن "النجف وبعد أن سجلت إصابات، التزمت بالإجراءات وتمت محاصرة المدينة وإجراء عمليات المسح الشاملة ومتابعة الحالات المخالطة ما أدى الى التغلب على المرض، لذلك فأنه يجب إتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته النجف في المناطق الأخرى"، داعيًا "المواطنين الى الالتزام والتصديق بخطورة الفيروس".

وأشار ممثل الصحة العالمية في العراق إلى "وصول نحو خمسين ألف عينة فحص مختبري التي ستساعد في إجراء المسح السريع في هذه المناطق، لكن يجب أن تُعزل بالكامل حتى لا تعدي المناطق الأخرى"، وقال "يجب أن تكون إجراءات العزل المناطقي سريعة ويجب ألا تتأخر أكثر بسبب تصاعد الإصابات".

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