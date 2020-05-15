العراق: ندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الشامل بسبب كورونا

أعلن مدير صحة الرصافة في العراق عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن دراسة تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.وقال الساعدي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إننا ما زلنا في مرحلة الخطر ونحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات وندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل".فيما أعلنت دائرة صحة الكرخ أن "40 من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا في السيدية تم التأكد من سلامتهم".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.