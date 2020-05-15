الصحة الإماراتية: تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 747 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21،831 حالة.وأوضحت الصحة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن مصابين اثنين من جنسيات مختلفة توفيا من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 210 حالة.وكشفت الوزارة عن شفاء 398 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 7،328.