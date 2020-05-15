رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:08 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3495 طن يوريا و4325 طن رمل و6000 طن فوسفات و3500 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15412 طن حديد بلت و4634 طن كلوريد ايثيلين و1901 طن خشب زان و21000 طن ذرة. ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفى وخوخ وعنب ) وخضروات ( بطاطس وبروكلى وبطاطا وبقدونس وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وبرسيم وبردقوش وفول سودانى ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والأردن وألمانيا وانجلترا وهولندا واسبانيا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125010 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86469 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2682 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادر عدد 2797 شاحنة منها 1051 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60923 من البضائع العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

15 دقيقة تكشف نص ما حدث في اجتماع مجلس الزمالك

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

في ذكرى النكبة.. الفنان محمود خليلي: فلسطين بالنسبة لنا هي البوصلة

كل يوم قصيدة.. «المساكين» لـ فوزي العنتيل في «بيت وسيلة»

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا