ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3495 طن يوريا و4325 طن رمل و6000 طن فوسفات و3500 طن أسمنت.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15412 طن حديد بلت و4634 طن كلوريد ايثيلين و1901 طن خشب زان و21000 طن ذرة. ‎بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفى وخوخ وعنب ) وخضروات ( بطاطس وبروكلى وبطاطا وبقدونس وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وبرسيم وبردقوش وفول سودانى ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والأردن وألمانيا وانجلترا وهولندا واسبانيا وكرواتيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125010 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86469 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2682 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادر عدد 2797 شاحنة منها 1051 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60923 من البضائع العامة.