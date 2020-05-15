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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات ناسفة داخل مزرعة بشمال سيناء

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:24 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتى:

1- مقتل (7) فرد تكفيرى تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على (6) أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

2- ضبط عربة دفع رباعى وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

3- إكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة.

4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف.

5-ضبط عدد (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية.

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

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