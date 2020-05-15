إجراء 38 ألف فحص كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة في الإمارات أعلنت، أمس الخميس، إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيا مع خطة توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر للفيروس.وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.