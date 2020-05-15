رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجراء 38 ألف فحص كورونا في الإمارات

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:13 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات أعلنت، أمس الخميس، إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وذلك تماشيا مع خطة توسيع نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر للفيروس.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

كل يوم قصيدة.. «المساكين» لـ فوزي العنتيل في «بيت وسيلة»

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»