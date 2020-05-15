«الزراعة»: الحكومة وفرت احتياجات المواطنين في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مصر استطاعت توفير كافة احتياجات المواطن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.وأضاف "القرش" في تصريحات لـ"الدستور" أن وزارة الزراعة قامت بالعديد من الدراسات لاستصلاح الأراضي الصحراوية خارج الوادي والدلتا وفي مقدمتها منطقة شمال سيناء وجنوب الوادي وغرب غرب المنيا.وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع الأخير بضرورة أن تمتلك مصر إنتاجًا زراعيًا متكاملًا، يكون قائمًا على تنمية ودعم الثروة الحيوانية والداجنة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.وأشار إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية يعطي فرصة لزيادة الاستثمارات الزراعية في هذا القطاع والنهوض بالقطاع الزراعي ومنح المستثمر فرصة لتطبيق التجارب الزراعية الناجحة.